مدرب الهلال السعودي يحدد الخماسي الأجنبي في مواجهة نافباخور

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أحمد جودة - القاهرة - حدد خورخي خيسوس، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، الخماسي الأجنبي في قائمة الزعيم التي سوف يواجه بها نظيره نافباخور نامانجان في دوري أبطال آسيا.

ويواجه الهلال السعودي نظيره نافباخور نامانجان، في أولى جولات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

واختار خورخي خيسوس الخماسي، نيمار، وميتروفيتش، وميشيل ديلجادو، ونيفيز، ومالكوم، في قائمة الأجانب لفريق الهلال السعودي خلال مواجهة نافباخور نامانجان.

نيمار كان يعاني إجهاد عضلي، وفقًا لما أكده مدرب الهلال مؤخرًا، وأشار إلى أن مشاركته محل شك أمام نافباخور نامانجان، إلا أن في النهاية تم ضمه للقائمة، كما هو الحال للاعب ميشيل ديلجادو، والذي تأكدت جاهزيته.