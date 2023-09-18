نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما موعد مباراة السد القطري ضد الشارقة الإماراتي في دوري أبطال أسيا 2023-2024؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري ضد نظيره نادي الشارقة الإماراتي مساء اليوم الأثنين 18 سبتمبر 2023، في الجولة الأولي من منافسات دوري أبطال أسيا موسم 2023-2024.

توقيت مباراة السد القطري ضد الشارقة الإماراتي في دوري أبطال أسيا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب جاسم بن حامد المباراة المرتقبة بين السد القطري ضد نظيره الشارقة الإماراتي في الجولة الأولي من منافسات دوري أبطال أسيا.

تردد القنوات الناقلة لمباراة السد القطري ضد الشارقة الإماراتي

تذاع أحداث مباراة السد القطري ضد نظيره الشارقة الإماراتي عبر قناة بي إن سبورتس 1 القطرية بتعليق حفيظ دراجي، الكأس 9 بتعليق سمير الميعرفي، SSC2 السعودية بتعليق عبدالله الغامدي، ابو ظبي الرياضية 1 بتعليق محمد الشامسي.

تردد قناة كاس 9 على النايل سات

التردد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الكاس 9 على عرب سات

التردد: 12245.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد ابو ظبي 1 الرياضية

أسم القناة: AD Sports 1 HD.

التردد: 12091.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 الجديد 2023 نايل سات

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 الجديد 2023 عرب سات

التردد: 11547.

القمر الصناعي: عرب سات.

الإستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز 27500.

ويتواجد نادي السد القطري في المجموعة الثانية بدوري أبطال أسيا برفقة اندية الشارقة الإماراتي والفيصلي الأردني وناساف الأوزبكستاني.

