الصورة التي زلزلت المغرب وجعلت السعوديين يطالبون بطردها من المملكة.. شاهد زوجة ياسين بونو تخلع ملابسها على الهواء في الرياض وتتحدى جورجينا رودريغيز

انت الان تتابع خبر الصورة التي زلزلت المغرب وجعلت السعوديين يطالبون بطردها من المملكة.. اتفرج زوجة ياسين بونو تخلع ملابسها على الهواء في الرياض وتتحدى جورجينا رودريغيز والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت إيمان بونو، زوجة حارس مرمى الهلال السعودي والمنتخب المغربي، جدلاً واسعاً بصور جريئة نشرتها على موقع أنستجرام. وبعد وصول زوجها إلى السعودية، قررت إيمان بونو أن تتبع خطوات صديقات اللاعبين الآخرين الذين انتقلوا للعب في المملكة ونشرت صوراً جريئة تظهر فيها في وضعيات مختلفة.

تماماً مثل جورجينا رودريغيز، حبيبة لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، قررت إيمان بونو أن تقوم بجلسة تصوير جريئة. وفي إحدى الصور، ظهرت إيمان بونو وهي ترتدي فستاناً عاري الظهر بشكل كبير، وكان لديها شعر مسدول على ظهرها بشكل اختارت زوجة ياسين بونو أن تظهر صورتها باللونين الأبيض والأسود فقط، وعلقت على ذلك قائلة: "يخلق الأسود والأبيض مشهداً غريباً للأحلام لا يمكن للألوان أن تفعله أبداً".

وفي الصورة الثانية، ظهرت زوجة ياسين بونو بشكل أكثر جرأة، حيث ظهرت بعرض منتصف جسدها المكشوف من الظهر، وكان لديها شعرها مرتبطاً على صدرها بشكل جانبي.