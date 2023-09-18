انت الأن تتابع خبر موعد مباراة اتحاد جدة وأولماليك في دوري أبطال آسيا .. إليكم ترددات القنوات الناقلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة مساء اليوم الأثنين الموافق 18 سبتمبر الجاري، مواجهته القارية، حيث يلاقي أولماليك من أوزبكستان في دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا في نسختها الجديدة 2023-2024.

اتحاد جدة:

[لاعبو اتحاد جدة]

اتحاد جدة وأولماليك

ويلتقي اتحاد جدة نظيره أولماليك في الجولة الأولي للمجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا على أرضية ستاد الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، حيث يدخل الآتي هذه المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الأخدود الجولة السادسة في الدوري السعودي بنتيجة هدف نظيف سجله الدولي الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة الثانية والسابعون من عمر المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي، مما جعلته في المركز الثاني في البطولة المحلية برصيد 15 نقطة حصدها من 6 مباريات والتي فاز 5 موجهات وتعرض لهزيمة وحيدة أمام خريمة التقليدي الهلال بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة لصالح الزعيم.

موعد مباراة اتحاد جدة وأولماليك في دوري أبطال آسيا :

[لاعبو اتحاد جدة]

اتحاد جدة وأولماليك

تقام مباراة اتحاد جدة وأولماليك في دوري أبطال آسيا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والثامن مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة وأولماليك في دوري أبطال آسيا:

تقوم مجموعة قنوات SSC السعودية بنقل أحداث مباراة اتحاد جدة وأولماليك في دوري أبطال آسيا وبالتحديد قناة SSC EXTRA 1 HD، حيث يقوم مشاري القرني بالتعليق على مجاريتها.

تردد القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة وأولماليك في دوري أبطال آسيا:

ترددات قنوات SSC :

نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

عرب سات

التردد: 11747 / 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3