انت الان تتابع خبر عاجل القوة الكروية الضاربة: نادي النصر السعودي يوجه صفعة قوية لكل الأندية المنافسة ويعلن عن نجاح صفقتين عالميتين جديدتين والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أكمل نادي النصر اتفاقه مع اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، الذي يلعب حاليًا في نادي إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأعلن النصر بشكل رسمي عن هذه الصفقة المهمة، حيث سينضم اللاعب إلى صفوف الفريق لمدة خمس سنوات حتى عام 2026. ووفقًا للصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"، فإن قيمة الصفقة تقدر بحوالي 18 مليون دولار التي ستذهب إلى نادي إنتر ميلان كتعويض عن رحيل اللاعب.



وبجانب ذلك، تمكن النصر أيضًا من حسم صفقة أخرى مهمة، حيث تعاقد مع اللاعب سيكو فوفانا، الذي يلعب حاليًا في نادي لانس الفرنسي. وستتم الإعلان عن هذه الصفقة في الساعات القادمة، وفقًا للصحفي "سانتي أونا".



ومن المتوقع أن يتم الإعلان خلال الساعات القادمة أيضًا عن تعيين المدرب البرتغالي لويس كاسترو كمدرب جديد للفريق. وقد تم تعيينه بشكل رسمي بعد رحيله عن نادي بوتفاوجو البرازيلي.