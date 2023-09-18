نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص لـ "الفجر الرياضي".. والد زيزو يفجر مفاجأة كبرى بشأن تجديد عقد اللاعب ويحسم الجدل حول رحيله في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت بقوة في الساعات الماضية، أنباء حول اقتراب حل أزمة نجم نادي الزمالك أحمد سيد زيزو، بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بين اللاعب والإدارة بسبب المستحقات المتأخرة.

- حقيقة تجديد عقد زيزو

وتحدث والد زيزو في تصريحات خاصة للفجر الرياضي:" أن كل ما يتم تداوله حول استلام مستحقات زيزو من ممدوح عباس، ليس له أي أساس من الصحة، مؤكدا أنهم يتعاملون مع إدارة النادي فقط وليس أفراد".

وتابع عن تجديد عقد زيزو:" لم يتم مناقشة أي كلام لتجديد عقد اللاعب، خاصة وأن المستحقات لم تدفع حتى الآن، ولكن الأمر فب طريقه للحل خلال الساعات القادمة".

واختتم عن عروض احتراف زيزو:" زيزو يمتلك عروض احتراف خليجية ولكن لا أملك القرار برحيل اللاعب أو بقائه، الأمر في يد إدارة القلعة البيضاء، واللاعب ملتزم بعقده حتى النهاية مع الفارس الأبيض".

