نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة لتين هاج.. نجم مانشستر يونايتد يغيب لمدة طويلة عن الملاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يغيب نجم مانشستر يونايتد عن الملاعب لفترة بعد تعرضه لإصابة خلال الدقائق الأخيرة من مباراة السبت ضد برايتون وهوف ألبيون، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

نجم مانشستر يونايتد يغيب لمدة طويلة عن الملاعب

دخل الظهير الأيمن آرون وان بيساكا كبديل في الدقيقة 85، بعد أن بدأ المباراة على مقاعد البدلاء بعد معاناته من المرض خلال الأسبوع.

ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التقييم لتحديد المدة التي سيغيب فيها وان بيساكا، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الأمر سيستغرق عدة أسابيع.

وبحسب صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، فإن المدافع الإنجليزي يعاني من إصابة في أوتار الركبة، وسيغيب عن الملاعب لمدة شهرين.

ويستعد الشياطين الحمر لمواجهة صعبة مع مضيفه بايرن ميونخ، الأربعاء المقبل، على ملعب أليانز أرينا في مستهل منافسات دوري أبطال أوروبا، في الجولة الأولى من مباريات دوري أبطال أوروبا.

