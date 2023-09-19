رئيس الاتحاد الجيبوتي يعلق على فوز أرتا سولار أمام الزمالك: إنجاز عظيم

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أحمد جودة - القاهرة - علق سليمان وايبري، رئيس الاتحاد الجيبوتي لكرة القدم، على فوز فريقه الأول لكرة القدم أمام الزمالك، بهدفين مقابل لا شيء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من الكونفدرالية الإفريقية.

وأوضح سليمان وايبري في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نتيجة أرتا سولار أمام الزمالك نتاج عمل شاق في آخر 4 سنوات، رئيس النادي استثمر في الشباب ولهذا حقق هذا الإنجاز".

وتابع؛ "نصف لاعبي فريق أرتا سولار هم قوام المنتخب القومي ومن أفضل اللاعبين في جيبوتي هذه النتيجة هي انجاز لكرة القدم في جيبوتي وبالطبع للفريق، النادي ليس كبيرًا ولكن النتيجة تبين لك كيف تستثمر وتعمل ويكون لديك رؤية وانا على ثقة بأن الفريق سيتقدم ويكبر مثل سيمبا في تنزانيا".

واختتم: "لن اقول مثل الزمالك لان الزمالك واحد من أكبر أندية إفريقيا ولا يمكنك المقارنة بينه وبين أرتا سولار فهو فريق يجتهد ويستثمر فهم لديهم اسماء كبيرة مثل سالمون كالو والان تراوري ولاعبين دوليين".