نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري "النيل".. الإسماعيلي يفشل في فك شفرة ضربة البداية للموسم الرابع تواليًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى فريق الإسماعيلي هزيمة مفاجئة أمام نظيره زد إف سي الوافد الجديد في بطولة الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في افتتاح مشوارهما بالبطولة.

الإسماعيلي يحقق رقمًا سلبيًا في الدوري المصري

وخسر الإسماعيلي أمام زد إف سي بهدف دون رد، سجله اللاعب مصطفى سعد "ميسي" في الدقيقة 25 من عمر المباراة، ليحصد فريقه أول 3 نقاط في تاريخه ببطولة الدوري الممتاز.

وواصل الإسماعيلي فشله في تحقيق الانتصارات في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الرابع على التوالي بعد خسارته أمام زد إف سي في مباراة اليوم.

وفشل الإسماعيلي في تحقيق الفوز بـ "ضربة البداية" ببطولة الدوري المصري في المواسم الثلاث الماضية، حيث يرجع آخر انتصار حققه الدراويش في الجولة الأولى لموسم 2019 – 2020 أمام الجونة.

وفي موسم 2020 – 2021 التقى الإسماعيلي مع المصري في أولى مبارياته ببطولة الدوري المصري الممتاز وانتهت المباراة بينهما بالتعادل السلبي دون أهداف.

بينما في موسم 2021 – 2022، خسر الإسماعيلي مباراته الأولى بالدوري أمام الأهلي بنتيجة 4 – 0.

وتكررت هزيمة الإسماعيلي أمام الأهلي في مباراة الافتتاح ببطولة الدوري المصري في الموسم الماضي 2022 – 2023، بنتيجة 1 – 0، قبل أن يسقط هذا الموسم مجددًا ولكن أمام زد إف سي.

الجدير بالذكر أن فريق الإسماعيلي نجا من الهبوط بصعوبة بالغة في بطولة الدوري الممتاز بالموسم الماضي وفي الجولات الأخيرة من عمر المسابقة المحلية.

