الأهلي يتقدم على المصري في الشوط الأول بهدف رضا سليم "فيديو"

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أحمد جودة - القاهرة - أنهى الأهلي الشوط الأول من مباراته أمام المصري البورسعيدي متقدمًا بهدف دون رد، وذلك في اللقاء المقام بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

الأهلي يتقدم في الشوط الأول

الشوط الأول من هذا اللقاء لم يشهد الكثير من الفرص الخطيرة على أي مرمى رغم المحاولات الهجومية التي شنها لاعبو كلا الفريقين وخاصة في الدقائق الأخيرة والتي كثف فيها المارد الأحمر هجومه بغية تسجيل هدف التقدم.

واقتصرت الهجمات من جانب الأهلي على التسديدات من خارج منطقة الجزاء، فيما حاول فريق المصري مجاراة أصحاب القميص الأحمر عبر الهجمات المرتدة لميدو جابر ومحمد الشامي ومروان حمدي، لكنها لم تشكل الخطورة الحقيقة على مرمى محمد الشناوي.

وحاول المغربي رضا سليم وضع بصمته الأولى مع الأهلي من ركلة حرة ارتطمت في الحائط.

وفي الدقيقة ٤٤ هيأ إمام عاشور الكرة على حدود منطقة الجزاء لزميله رضا سليم الذي سدد الكرة أرضية قوية لتسكن شباك محمود جاد حارس مرمى المصري ويُعلن الهدف الأول للأهلي في اللقاء.

ومرت الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول دون جديد لينتهي بتقدم الأهلي بهدف دون رد.