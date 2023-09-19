فيديو حكيم زياش يسجل هدف خرافي في أول ظهور له مع غلطة سراي...اتفرج

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الرياض - روايدا بن عباس - من قيادة فريقه غلطة سراي، إلى فوز مثير بأربعة أهداف لهدف مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري التركي الممتاز.

حكيم زياش، اللاعب المغربي الشاب، قدم أداءً رائعًا في هذه المباراة المثيرة. بدأ زياش المباراة كقائد لفريقه غلطة سراي، وقدم أداءً استثنائيًا على مدار التسعين دقيقة من المباراة.

قاد زياش فريقه ببراعة وذكاء، وسجل هدفًا رائعًا في الدقيقة السادسة عشرة من المباراة. كان هذا الهدف هو البداية لتفوق فريقه وتسجيل المزيد من الأهداف.

لم يكن زياش مجرد هداف في هذه المباراة، بل كان أيضًا صانع للعب رائع. قدم تمريرات دقيقة وذكية لزملائه في الفريق، مما ساهم في تسجيل المزيد من الأهداف.

بفضل أداء زياش الرائع، تمكن فريق غلطة سراي من تحقيق فوز هام ومستحق في هذه المباراة المثيرة. وقد أظهر زياش مهاراته الاستثنائية وقدرته على قيادة الفريق إلى النجاح.