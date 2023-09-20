انت الأن تتابع خبر اتفرج رد فعل تاليسكا عند رؤيته ساديو ماني يمسك السبحة أثناء جلوسه مع لاعبي النصر.. غير متوقع!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور يظهر ردة فعل لاعب النصر تاليسكا عندما شاهد زميله ساديو ماني ممسكاً بالسبحة خلال تواجده وسط لاعبي الفريق.

وظهر ماني وهو يسبح بالسبحة أثناء جلوسه مع لاعبي النصر، وسأله تاليسكا عما يفعله، ليخبره ماني بأنها عبادة، حيث أشار تاليسكا بيده وقال له بأنها نفس الصلاة.

ساديو ماني مع السبحة ويـسبح بـها ، وأندرسون تاليسكا يسأله ماهو الذي في يده ، وماني يـخبره بأنها عبادة ، وتاليسكا يأشر بيده ويقول له بأنها نفس الصلاة ❤️ pic.twitter.com/WAWVaFBJcE — يعقوب . (@X99i3) September 19, 2023

وتصدر السنغالي ساديو ماني قائمة هدافي دوري روشن بعد تسجيله هدفًا في مرمى الرائد، في المباراة التي جمعت الفريقين قبل يومين في الجولة السادسة من دوري روشن.

وتساوى ماني مع زميله في النصر كريستيانو رونالدو، صاحب الـ6 أهداف أيضًا في دوري روشن هذا الموسم، ومع نجم الهلال سالم الدوسري الذي يملك نفس الرصيد من الأهداف.

وحقق فريق النصر فوزاً مستحقاً على نظيره الإيراني برسبوليس بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب آزادي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا.

وسجل هدف النصر الأول عبدالرحمن غريب في الدقيقة "62"، فيما عزز محمد قاسم النتيجة بهدف ثانٍ "72" وفرض النصر إيقاعه في المباراة، وأضاع عديداً من الفرص المحققة التي كانت كفيلةً بزيادة الغلة التهديفية.

وجرت المباراة دون حضور جماهيري بسبب عقوبة من الاتحاد الآسيوي على الفريق الإيراني، فرضها في وقت سابق نتيجة هتافات أطلقها جمهوره في إحدى المباريات القاري