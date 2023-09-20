ميدو ينتقد عبد الرحمن مجدي ويوجه رسالة خاصة لـ إيهاب جلال بعد الخسارة أمام زد

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أحمد جودة - القاهرة - انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو، عبد الرحمن مجدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بعد الخسارة أمام زد في الدوري المصري الممتاز، بهدف دون رد، في أولى جولات المسابقة أمس.

رسالة ميدو لـ إيهاب جلال وانتقاد عبد الرحمن مجدي

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أحمد عادل عبد المنعم حارس الإسماعيلي مش متعود على اللعب بقدميه، وده اللي هيخلي إيهاب جلال يواجه أزمة كبيرة في ظل رغبته في بناء اللعب من الخلف".

وتابع: "الخسارة من زد كلها دروس لإيهاب جلال، أهمها اللي يشوط ركلة الجزاء، لازم يكون بينه وبين الجمهور ثقة، وتكون حالته كويسة الفترة اللي فاتت".

واختتم: "مش عارف ليه عبد الرحمن مجدي هو اللي يشوط ركلة الجزاء، راجل عنده مشاكل مع الجمهور الفترة اللي فاتت، كان لازم حد يشوط غير عبد الرحمن مجدي، في أكتر من لاعب كان ماشي بشكل كويس كان لازم يشوط، و80% من الشعب المصري كانوا عارفين إنه هيضيع".