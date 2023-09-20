نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يعلن تجديد عقد لاعبه بالدي حتى عام 2028 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميا، تمديد عقد الظهير الأيسر اليخاندرو بالدي حتى موسم 2028.

برشلونة يمدد تعاقده مع أليخاندرو بالدي

وأثبت بالدي البالغ من العمر 19 عاما، نفسه في خطة تشافي المدير الفني للبارسا، وظل يعتمد عليه باستمرار في مركز الظهير الأيسر منذ تصعيده قبل عامين.

وأوضح بيان برشلونة الرسمي أنه تم وضع شرطا جزئيا بقيمة مليار يورو، في حال فسخ التعاقد من قبل أي نادٍ جديد

وشارك بالدي مع النادي الكتالوني في 56 مباراة، أحرز هدف وحيد وقدم 7 تمريرات حاسمة.

برشلونة يهزم رويال أنتويرب بخماسية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

يذكر أن النادي الكتالوني نجح في تحقيق فوزا كبيرا أمام نظيره رويال أنتويرب بنتيجة خمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد.

