نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث جماهير وعشاق القلعة البيضاء، عن تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره بيراميدز، في اللقاء المقرر له مساء اليوم الخميس، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الفارس الأبيض بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، ضد الأزرق السماوي بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو.

موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، مساء اليوم الخميس، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري العام 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.

تردد قناة أون تايم سبورتس

تردد القناة: 11861.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل صحيح الخطأ: 6/5.