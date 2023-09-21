نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثبتها الآن بالمجان.. تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد لاسك لينز في اليوروباليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد لاسك لينز في اليوروباليج، تعد أحد أبرز وأهم الموضوعات التي يبحث عنها عشاق ومحبي كرة القدم العربية والعالمية في كل مكان، وذلك لمعرفة طريقة مجانية لمشاهدة ومتابعة أحداث المباراة القوية والمثيرة التي ستجمع بينهما من المنزل بأقل تكلفة ودون تشفير أو تقطيع.

ليفربول ضد لاسك لينز

وقبل أن نستعرض لكم تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد لاسك لينز في اليوروباليج، فإنه من المنتظر أن تقام أحداث المباراة القوية التي ستجمع بينهما مساء اليوم الخميس الموافق الحادي والعشرين من شهر سبتمبر الجاري عند تمام الساعة التاسعة إلا إلا ربع بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة والمملكة العربية ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد لاسك لينز في اليوروباليج

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورت bein sports، هو الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويمكنكم مشاهدة المباراة على النايل سات عبر التردد التالي:

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

تردد قناة بي إن سبورتس على عبر سات

تردد القناة: 12379.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.