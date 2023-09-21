نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص - أنباء عن تجميد نشاط الكرة النسائية في جمهورية شبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وردت لـ "الفجر" أنباء مؤكدة عن غياب فريق جمهورية شبين لكرة القدم النسائية عن المشاركة في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، ولم يدرج اسم الفريق في القرعة التي مقرر أن تقام ظهر اليوم بمقر اتحاد كرة القدم المصري.

وجاء ذلك بناء على اتخاذ قرار من قبل مجلس إدارة نادي جمهورية شبين بتجميد نشاط كرة القدم النسائية داخل النادي، ويرجع السبب وراء اتخاذ قرار التجميد إلى ضعف الإمكانيات المادية التي يمر بها الفريق خلال الموسم الماضي وترتب عليها تجميد نشاط الكرة النسائية تمامًا.

والجدير بالذكر أن جمهورية شبين كان قد تمكن من الصعود للدوري الممتاز لكرة القدم النسائية الموسم قبل الماضي واحتل الموسم قبل الأخير في ترتيب الدوري الممتاز الموسم الماضي.