نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

توقع إسماعيل يوسف، رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لمواجهة بيراميدز، في أولى جولات الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز في الدوري

وأشار إسماعيل يوسف، إلى أن محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق الزمالك، جاهز لمواجهة بيراميدز، المقرر لها مساء اليوم الخميس في الجولة الأولى من الدوري.

وقال يوسف عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن عبد الشافي لديه خبرات كثيرة، مشيرًا إلى أنه بحاجة إلى التركيز في الجانب الدفاعي والتراجع بعض الشئ وعدم ترك المساحات بين الخطوط.

وأوضح أن محمود علاء جاهز لقيادة الدفاع بجانب محمد عبد الغني أو حسام عبد المجيد وعلى الجبهة اليمنى حمزة المثلوثي ويسارًا عبد الشافي.

وأضاف:" أتمنى أن يلعب الزمالك بطريقة 4-3-3 من خلال اللعب بالثلاثي عمر جابر ويوسف إبراهيم (أوباما) وخلفهما نبيل عماد (دونجا) لاعب الوسط".

وذكر أن الثلاثي الأنسب لقيادة الهجوم يتمثل في محمود عبد الرازق (شيكابالا) ومصطفى شلبي وناصر منسي.