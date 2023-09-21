نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد ضمك في دوري روشن.. ثبتها بالتردد الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد ضمك في اللقاء الذي سيجمع بينهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال ضد ضمك اليوم في دوري روشن السعودي

تقرر أن تقام أحداث مباراة الهلال ضد ضمك، اليوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين.

ويشهر حكم المباراة صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد ضمك في دوري روشن للمحترفين

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، ويمكنكم مشاهدة مباراة ضمك والهلال بالتحديد عبر قناة SSC HD.

تردد قناة SSC السعودية عبر القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ:5/6

الجودة:Hd

تردد قناة SSC السعودية عبر القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11747

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطأ:5/6

الجودة:Hd

تردد قناة SSC السعودية عبر القمر الصناعي بدر سات

تردد القناة: 12418

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطأ:5/6

الجودة:Hd