نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سان جورج الإثيوبي.. ثبتها الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تبحث جماهير وعشاق النادي الأهلي عن تردد القنوات الناقلة لمباراة المارد الأحمر ضد سان جورج الإثيوبي ضمن إطار منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سان جورج الإثيوبي

ويستقبل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسه سان جورج الإثيوبي مساء الأحد المقبل ضمن إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة المارد الأحمر ضد ضيفه سان جورج الإثيوبي في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة الصيفي ومكة المكرمة.

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس بشكل حصري لقاء الأهلي ضد سان جورج الإثيوبي باعتبارها الناقل الحصري للمواجهة القارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية تردد قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباراة الأهلي ضد سان جورج الإثيوبي.

تردد قنوات أون سبورتس

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 10853.

معدل الترميز:27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.