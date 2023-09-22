نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة أتلتيك بيلباو والافيس في الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تردد القنوات الناقلة لمباراة أتلتيك بيلباو والافيس في الليجا، تعد أحد أبرز وأهم الموضوعات التي يبحث عنها عشاق ومحبي الكرة الساحرة في جميع أنحاء المعمورة وذلك لمعرفة طريقة مجانية لمشاهدة ومتابعة أحداث المباراة التي ستجمع بينهما من المنزل بأقل تكلفة ودون تشفير أو تقطيع.

موعد مباراة أتلتيك بيلباو والافيس

وقبل أن نستعرض لكم تردد القنوات الناقلة لمباراة أتلتيك بيلباو والافيس في الليجا، فإنه من المنتظر أن تقام أحداث المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الجمعة الموافق الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الجاري عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الثامنة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الإسباني.

تردد القنوات الناقلة لمباراة أتلتيك بيلباو والافيس في الليجا

ونستعرض لكم عبر موقعنا" الفجر الرياضي "، في بعض السطور التالية تردد القنوات الناقلة لمباراة أتلتيك بيلباو والافيس في الليجا، حيث ستنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 3، والتي يمكنكم ضبطها عبر الترددات الآتية:

تردد قناة beIN SPORTS 3 على نايل سات

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS 3 على سهيل سات

التردد: 11585.

الاستقطاب: عامودي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 2/3.