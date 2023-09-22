أحمد جودة - القاهرة - غزل المحلة يقيم مؤتمر صحفي لتقديم لاعبيه

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس "وليد خليل" إقامة مؤتمر صحفي بمقر النادي الاجتماعي للنادي مساء غدًا "السبت" لتقديم اللاعبين الجدد للموسم الرياضي 2023-2024 بحضور عدد من رموز النادي واللاعبين القدامى وعدد من الشخصيات العامة والتنفيذية بالمدينة. وكان "خليل" قد أطلق مبادرة "لم الشمل" وطالب جميع أعضاء المنظومة الرياضية بالالتفاف حول النادي حتى يتحقق حلم العودة لدوري الأضواء والشهرة.

كانت الجمعية العمومية لشركة غزل المحلة لكرة القدم قد وافقت على تولي المهندس "وليد مسعد خليل" رئاسة مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم خلفًا لأسامة خليل الذي تقدم باستقالته عقب هبوط الفريق المحلاوي لدوري المحترفين.

كما وافقت الجمعية العمومية على المشروع الاستثماري الذي قدمه المهندس "وليد خليل" وذلك للنهوض بمنشآت النادي وإعادة الفريق لمكانته وسط الكبار.

كما تمت الموافقة على أستمرار اللواء "عمر رياض" في عضوية مجلس الإدارة الجديد كما تم تكليفه بالعمل "كمدير تنفيذي للنادي" وتعيين المهندس "أحمد شاكر" كعضو بمجلس الإدارة.