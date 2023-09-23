نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يبحث قطاع عريض من محبي وعشاق كرة القدم العربية والعالمية في كل مكان عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، وذلك لمعرفة طريقة مجانية لمشاهدة ومتابعة أحداث المباريات من المنزل بأقل تكلفة ودون تشفير أو تقطيع عبر شاشات التليفزيون.
ونستعرض لكم عبر موقعنا "الفجر الرياضي"، في بعض السطور التالية تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024.
ومن المنتظر أن تنطلق أحداث مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي مساء اليوم السبت الموافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024
قناة Eleven Sports 1 HD Portugal
التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.
قناة Rah-e-Farda
التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.
قناة FOX SPORTS Eredivisie 4
التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.
قناة Canale 5 Italia
التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.
قناة RTS 1 Serbia
التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.
قناة Ziggo Sport Select HD
التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.
قناة Club RTL
التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.
قناة ZDF HD
التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.
قناة Negaah TV
التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.
قناة Maiwand TV
التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.
قناة SRF Zwei HD
التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.