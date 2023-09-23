نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع عريض من محبي وعشاق كرة القدم العربية والعالمية في كل مكان عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، وذلك لمعرفة طريقة مجانية لمشاهدة ومتابعة أحداث المباريات من المنزل بأقل تكلفة ودون تشفير أو تقطيع عبر شاشات التليفزيون.

ونستعرض لكم عبر موقعنا "الفجر الرياضي"، في بعض السطور التالية تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024.

ومن المنتظر أن تنطلق أحداث مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي مساء اليوم السبت الموافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024

قناة Eleven Sports 1 HD Portugal

التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.

قناة Rah-e-Farda

التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4

التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة Canale 5 Italia

التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة RTS 1 Serbia

التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.

قناة Ziggo Sport Select HD

التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

قناة Club RTL

التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

قناة ZDF HD

التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Negaah TV

التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

قناة Maiwand TV

التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.

قناة SRF Zwei HD

التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.