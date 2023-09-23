نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشكل مفتوح.. تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونوتينغهام فورست في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب عشاق مشاهدة فريق مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم في معرفة تردد القنوات الناقلة لمباراة السيتيزن ونوتنجهام فورست في اللقاء الذي سيجمعهما مساء اليوم السبت 23 سبتمر 2023 على ملعب "الاتحاد" في الجولة السادسة من البريميرليج.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في خمس مباريات، فيما يحتل فريق نوتنجهام فورست المركز الثامن برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراتين وخسارة مثلهما والتعادل في لقاء وحيد.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات وعمان، الثالثة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست مساء اليوم السبت، عبر قنواتها المشفرة، وتحديدًا bein Sports 1HD.

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.