نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أبوظبي بريميوم 1 الناقلة لموقعة ميلان ضد هيلاس فيرونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث محبو الكرة العالمية وبالتحديد الإيطالية عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اي سي ميلان على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق هيلاس فيرونا اليوم السبت الموافق 23 سبتمبر الحالي بستاد سان سيرو في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي موسم 2023/2024.

- موعد مباراة ميلان ضد هيلاس فيرونا

وتنطلق صافرة بداية وانطلاق مباراة ميلان وهيلاس فيرونا عصر السبت في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة الخامسة بتوقيت أبو ظبي.

- ترتيب ميلان وهيلاس فيرونا

ويحتل "ميلان" الروسونيري المركز الرابع بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 9 نقاط بعد تحقيق 3 انتصارات ولم يتعادل وخسر لقاء بينما يأتي هيلاس فيرونا في المركز التاسع برصيد 7 نقاط حيث فاز خلال مباراتين وتعادل بمباراة وخسر اخرى.

- ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وهيلاس فيرونا



تردد قنوات أبو ظبي الرياضية

القمر الصناعي: النايل سات.

• التردد: 11373.

• معامل الإستقطاب: عمودي.

• معدل الترميز:27500.

• معامل تصحيح الخطأ: 8/9.

• تردد ad sport premium 1

• التردد: 12091

معامل الاستقطاب: عمودي

• ترميز القناة: 27500.

• معامل التصحيح: 5/6.

• الجودة: SD.