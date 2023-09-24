نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد توتنهام في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من محبي وعشاق كرة القدم العربية والعالمية في كل مكان عن تردد القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد توتنهام في البريميرليج، وذلك لمعرفة طريقة مجانية لمشاهدة ومتابعة أحداث المباراة التي ستجمع بينهما من المنزل بأقل تكلفة ودون تشفير أو تقطيع.

موعد مباراة أرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

واختتم نادي أرسنال الكروي الأول تحضيراته استعدادًا لمواجهة نظيره فريق توتنهام مساء اليوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة من البريميرليج.

وتنطلق ضربة البداية عند تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الخامسة بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الثانية بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تردد القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد توتنهام في البريميرليج

ونوفر لكم عبر موقعنا" الفجر الرياضي "، في بعض السطور التالية تردد القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد توتنهام في البريميرليج، حيث ستنقل عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية والتي يمكنكم ضبطها عبر الترددات الآتية:

تردد قناة بي إن سبورتس عبر نايل سات

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

تردد قناة بي إن سبورتس عبر سات

تردد القناة: 12379.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.