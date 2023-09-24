نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. رقم سلبي يطارد محمد صلاح قبل مواجهة وست هام والأهلي يفقد برونزية مونديال السلة والخليفي يكذب ميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

نشرة منتصف اليوم

وتأتي نشرة منتصف اليوم وفق ما يلي:-

رقم سلبي يطارد محمد صلاح

محمد صلاح

يستضيف فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، نظيره فريق وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي 2023- 2024.

وستقام مباراة ليفربول مع نظيره وست هام يونايتد في تمام الرابعة عصر اليوم الأحد، على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز، في سادس جولات بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويدخل ليفربول المباراة وفي جعبته 13 نقطة جمعها من تعادل وحيد و4 انتصارات، فيما يمتلك وست هام 10 نقاط، حقق 3 انتصارات، وتعادل في مباراة وخسر أخرى.

ويعول ليفربول على لاعبه المصري محمد صلاح لتحقيق الفوز على وست هام في مباراة اليوم، خاصة وأنه يقدم موسم مميز مع الريدز منذ انطلاق البريميرليج في الموسم الحالي.

وشارك محمد صلاح في 5 مباريات مع ليفربول بالدوري الإنجليزي سجل هدفين وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

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الاهلي يخسر برونزية مونديال السلة

خسر فريق سلة الأهلي أمام نظيره جولدن بولز الصيني بنتيجة 74-81، في المباراة التي أقيمت اليوم بين الفريقين في بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة "انتركونتننتال".

وخسر المارد الأحمر الميدالية البرونزية أمام جولدن بولز الصيني، وكان الأهلي قريب من إنجاز غير مسبوق للأندية المصرية والإفريقية والعربية في مونديال الأندية.

ويستعد المارد الأحمر للمشاركة للمشاركة في البطولة العربية، والتي تقام في الدوحة بقطر.

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الخليفي يكذب ليونيل ميسي

شن البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، هجوما واسعا على إدارة ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال مقابلته الصحفية الأخيرة في شبكة "أولجا" الأرجنتينية.

وكان ميسي قد أشار في تصريحاته على عدم تقديره مثل جميع لاعبي منتخب التانجو، بعد التتويج بلقب كأس العالم الأخير قطر 2022، حيث لم يحتفى به فريقه مثلما حدث مع زملاءه في المنتخب.

ورد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان على تصريحات ميسي الأخيرة قائلا:" لم يحدث أننا تجلهلنا الاحتفال بميسي عقب التتويج بالمونديال".