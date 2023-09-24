نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز ضد الجيش الرواندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم موقع الفجر الرياضي في السطور التالية موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أمام نظيره نادي الجيش الرواندي في إطار منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة بيراميدز ضد الجيش الرواندي

ويشارك نادي بيراميدز لأول مرة في تاريخه في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد أن نجح في احتلال المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري الممتاز للموسم الماضي.

تقرر أن تقام مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في إياب دور الـ 32 لـ دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة 29 سبتمبر الجاري في السادسة مساء بتوقيت مصر والسعودية على استاد الدفاع الجوي.

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة موريتانيا بقيادة الحكم عبد العزيز بوح، ويعاونه مواطنه حميد الدين ديبا المساعد الأول، ويوسف محمود المساعد الثاني، وموسى ديو الحكم الرابع.

ويراقب اللقاء يعقوب علي من دولة جيبوتي، والمنسق الطبي الدكتور محمد سلطان من مصر.