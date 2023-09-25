نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال إفريقيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تبحث الجماهير المصرية وخاصة عشاق ومحبي كرة القدم، عن تردد القنوات الناقلة لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023-2024، في ظل مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونادي بيراميدز.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي ضد سان جورج في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا

ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره سان جورج، يوم الجمعة المقبل الموافق 29 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن مباريات إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز ضد الجيش الرواندي في إياب دور الـ 32 لدوري الأبطال

ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لمواجهة نظيره فريق الجيش الرواندي، يوم الجمعة المقبل الموافق 29 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن مباريات إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تردد القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال إفريقيا 2023

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس حصريًا، مباريات دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، باعتبارها الناقل الحصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

قناة أون تايم سبورتس

تردد القناة: 11861.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل صحيح الخطأ: 6/5.