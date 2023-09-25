انت الان تتابع خبر عرض كروي فلكي ضخم لـ تاليسكا ومسلي آل معمر مصدوم.. لن تصدقوا اين سيلعب الموسم المقبل والمفاجأه المدويه في راتبه الفلكي.... اسم النادي سيصدمك والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تلقى مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، عرضًا ضخمًا من إنجلترا، للتعاقد مع النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا.

ويبلغ تاليسكا من العمر 28 سنة، وانضم إلى صفوف النصر في صيف 2021 قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي جوانجزو إيفرجراند الصيني.

وفي هذا السياق، كشفت شبكة "عالم النصر" بشكل حصري وعاجل عن عرض ضخم من نادي وست هام يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع تاليسكا بقيمة 50 مليون يورو.

وأعلنت الشبكة رفض الإدارة النصراوية عرض وست هام بمجرد وصوله إليها، حيث تمسكت ببقاء النجم البرازيلي مع الفريق الأول لكرة القدم.