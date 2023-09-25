انت الان تتابع خبر سألوا أسطورة الاتحاد اللاعب الأسطوري محمد نور عن رأيه في علي البليهي؟!! فأجاب بصراحة ساحقة وبدون أي تردد وصعق الجميع! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انتقد نجم الكرة السعودية السابق وأسطورة نادي الاتحاد، محمد نور، مدافع الهلال، علي البليهي، بعد هزيمة الاتحاد أمام الهلال في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

أعرب نور عن خيبة أمله من النتيجة، وذلك في مقطع فيديو نشره على تطبيق "سناب شات". حذر نور أحد نجوم الهلال وطالبه بوقف سلوكه على أرض الملعب، وفهم الجمهور السعودي أنه كان يشير إلى المدافع السعودي المثير للجدل علي البليهي.

وقال نور: "أنا أطلب من جمهور الاتحاد أن يكون هادئًا، ففريقنا جيد والإدارة تسعى لدعمه بالمزيد من اللاعبين، وهناك مفاجأة في الطريق وسينضم لاعب أو اثنين إضافيين. كانت لدينا بعض الأخطاء ولم نبدأ اللقاء بشكل جيد، ولكن الهدف الأول لعب الدور الأكبر في الخسارة، ولا أعرف كيف تم احتسابه بوجود تقنية الفيديو "VAR"، هذا الهدف تم احتسابه بدون أي فلتر أو تقنية الفيديو".

وأضاف نور: "أنا محبط، هناك لاعب في الهلال جعلني أشعر بالإحباط من تصرفاته وتماديه في الاستفزاز، اهدأ.. أنا لم أقم بتلك التصرفات، اهدأ يا رجل، كرة القدم ليست بهذا الشكل، لكن هذا هو وقتك، استمتع به، ولكن بإذن الله ستأتيك العقابة. والله أنا محبط، لو لعبت لمدة 10 دقائق فقط، فقط 10 دقائق".

تمكن اللاعب الشاب السعودي عبد الرحمن البليهي من تحقيق إنجاز كبير مع فريقه الهلال في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية. حيث ساهم البليهي في تأهل الهلال إلى نصف نهائي البطولة بعد تحقيق فوز مهم على فريق الاتحاد بنتيجة 3-1.

تعد هذه النتيجة إنجازًا كبيرًا للفريق الهلالي، حيث تمكنوا من تجاوز عقبة الاتحاد والتأهل إلى المرحلة المقبلة من البطولة. وقد قدم البليهي أداءً مميزًا خلال المباراة، حيث ساهم في تسجيل الأهداف الثلاثة التي قادت فريقه للفوز. وقد أبدع البليهي في تمريراته الدقيقة ومهاراته الفردية، مما جعله أحد أبرز لاعبي الفريق في هذه المباراة الحاسمة. تأتي هذه النتيجة في وقت حاسم للهلال، حيث يسعى الفريق لتحقيق البطولة والتتويج بها. وقد أظهر البليهي أنه لاعب موهوب وقادر على تحقيق الفوز لفريقه في المباريات الكبيرة. وقد أشاد المدرب وزملاء اللاعب بأدائه المميز وتألقه في الملعب.

وعلى الجانب الآخر، توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق النصر السعودي بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية. حيث تمكن الفريق من تحقيق الفوز على غريمه الهلال بنتيجة 2-1. وقد قاد رونالدو فريقه للتتويج بالبطولة بتسجيله هدفين في المباراة النهائية. بهذا التتويج، حقق النصر إنجازًا كبيرًا وأثبت قوته وجودته كفريق قوي ومنافس قوي في البطولات الكبرى. وقد أبدع رونالدو في المباراة النهائية وأظهر مهاراته العالية وقدرته على تسجيل الأهداف الحاسمة. وقد تم تكريمه كأفضل لاعب في المباراة وتسليمه الكأس التي يستحقها بجدارة.