نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تين هاج يستقر على تشكيل مان يونايتد لمواجهة كريستال بالاس اليوم الثلاثاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الهولندي اريك تين هاج مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق كريستال بالاس اليوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر الحالي بستاد اولد ترافورد في لقاء قوي بينهم ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس كاراباو "كأس رابطة الأندية الإنجليزية".

- ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس؟

وتنطلق صافرة بداية وانطلاق أحداث مباراة نادي مانشستر يونايتد ونظيره فريق كريستال بالاس مساء الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

- ترتيب مانشستر يونايتد وكريستال بالاس

ويحتل نادي "مانشستر يونايتد" الشياطين الحمر المركز التاسع بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 9 نقاط بعد تحقيق 3 فوز ولم يتعادل وخسر 3 مرات بينما يأتي نظيره كريستال بالاس في المركز العاشر برصيد 8 نقاط حيث تعادل فاز مرتان بمبارتين وهزم باثنان.

- ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس؟

تردد قناة beIN SPORTS HD 1 على سهيل سات

التردد: 11547

معامل الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS HD 1 على نايل سات

التردد: 11013

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

- تشكيل مانشستر يونايتد أمام كريستال

حراسة المرمى: اونانا

خط الدفاع: دالوت، ليندلوف، ايفانز، ريجيلون.

خط الوسط: مكتوماني، كاسيميرو، مجبري.

خط الهجوم: هويلوند، برونو، راشفورد.