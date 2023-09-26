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أحمد جودة - القاهرة - غزل المحلة يفوز على جمهورية شبين في الجولة الاولى للمحترفين

حقق فريق غزل المحلة فوزا مثيرا على فريق جمهورية شبين بهدف دون مقابل في افتتاح مواجهات الفريقان بدوري المحترفين القسم الثاني أ.



وجاء تشكيل شبين مكون من أحمد المحرات وعماد حلمي ومحمد كالوشه ومحمد عبد المنعم ومحمد نجاتي ومحمد ابوطالب وغريب ياسر ومحمد حمدان وزياد الشيات ومؤمن محسن ومصطفى سمارة.

وفي البدلاء محمود مصطفى وأحمد كابوريا وحمودى شتا ورجب العربي ومؤمن ابراهيم وأبو بكر زغلول وأحمد عارف توتي وطلبه محمد وحسن بشندي.

وضم تشكيل المحلة كلا من..



عمرو الجزار ومحمد حجازي ومحمد جابر وعموري وأحمد فاروق وبودي ومحمود غالي ويوسف بيبو ومحمود غالي وأسامة خليل وعبده يحي.



البدلاء الحضري وأحمد مجدي وعبد الله بيكا وخالد الأخميمي ومحمود علاء ورجب مارو وتشارلز وأوشا.

جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 28 من الشوط الأول عن طريق يوسف بيبو.

وأدار اللقاء الحكم الاسيوطي جلال أحمد، عاونه وائل عاطف ومحمد سعيد وحكم رابع محمد طه، وراقب المباراة علاء الدق، وراقب الحكام عبد الفتاح عريشة.