أحد هذا الثنائي يقترب من خلافة أوسوريو في تدريب الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - اقترب خوان كارلوس أوسوريو من الرحيل عن نادي الزمالك، خلال الفترة الحالية بعد تراجع نتائج النادي الأبيض في الموسم الجديد.

النتائج السلبية تقرب أوسوريو من الرحيل عن الزمالك

وخسر النادي الأبيض من فريق أرتا سولار بهدفين في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، كما تعادل إيجابيا مع بيراميدز في أولى جولات الدوري المصري.

كما حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز بعد هدف قاتل من أحمد علاء.

ويعد الثنائي خالد جلال وحسام حسن مرشح لخلافة المدرب الكولومبي في تدريب النادي الأبيض.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة قوية ضد أرتا سولار في إياب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية 30 من شهر سبتمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.