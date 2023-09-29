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أحمد جودة - القاهرة -

أكد توفيق السيد عضو لجنة الحكام السابق، أن فاركو يستحق ركلة جزاء أمام المصري، وحمادة القلاوي أخطأ في عدم احتسابها، وكان يجب عدم إسناد تلك المباراة له بعدما تم استبعاده من القائمة الدولية.

خبير تحكيمي: القلاوي أخطأ في عدم احتساب ركلة جزاء لـ فاركو

وأوضح أن حمادة القلاوي من الحكام المميزين والموسم الماضي قدم مستوى رائع، وهو من الحكام الذين يجب التعامل معهم نفسيا في المقام الأول، مشيرًا إلى أن القلاوي لم يتم ارسال أسمه ضمن القائمة الدولية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "فاركو يستحق ركلة جزاء أمام المصري، وحمادة القلاوي أخطأ في عدم احتسابها، وكان يجب عدم إسناد تلك المباراة له بعدما تم استبعاده من القائمة الدولية".

وأضاف: "عمرو الشناوي من الحكام الدوليين وكان موجود على تقنية الفار، وزاوية الرؤية كانت جيدة بالنسبة لـ القلاوي، ولعبة المصري لا ترتقي لركلة الجزاء وأخطأ في احتسابها".

وواصل: "حسين السيد قام بدفع سيف تيري بكلتا اليدين، والكرة واضحة بأنها ركلة جزاء".

