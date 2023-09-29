نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الفجر ينفرد بتفاصيل مشادة محمود علاء مع مدحت عبدالهادي في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدثت مشادة قوية بين محمود علاء نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ومدحت عبدالهادي المدرب بالجهاز الفني، خلال الساعات القليلة الماضية.

وتعرض محمود علاء إلى عقوبة بسبب المشادة التي حدثت مع مدحت عبدالهادي، بتوقيع غرامة 250 ألف جنيه والتدريب منفردًا لمدة أسبوعين.

تفاصيل خناقة محمود علاء مع مدحت عبدالهادي

قال مصدر مطلع داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ الفجر، أن سب مدحت عبد الهادي وأوسوريو هو السبب الرئيسي لتوقيع غرامة 250 ألف جنيه علي محمود علاء لاعب نادي الزمالك والتدريب منفردا لمدة أسبوعين.

وأضاف المصدر:" مدحت عبد الهادي مازح محمود علاء في التمرين بعد تسجيل أحمد علاء شقيقه هدف التعادل للمقاولون وأضاع نقطتين على الزمالك وقال له مش كفايه مستحملينك بعد أسيست قفشة كمان أخوك يضيع علينا نقطتين.



وتابع:" انفعل محمود علاء ليتدخل اوسوريو ويوجه نصيحه بطريقة حادة لمحمود علاء حتي لا ينفعل في وجوده ليقوم الأول بسب المدرب ومدحت عبد الهادي ويغادر المران.