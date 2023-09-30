نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك القادمة في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث عشاق ومحبو الزمالك عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الفارس الأبيض ضد أرتا سولار الجيبوتي ضمن إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تردد قناة أون تايم سبورتس

ويحتضن ملعب ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم السبت مواجهة الزمالك ضد أرتا سولار الجيبوتي ضمن إطار منافسات إياب دور الـ32 من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتعويض هزيمة الذهاب بهدفين أمام أرتا سولار الجيبوتي والفوز بفارق ثلاثة أهداف لضمان التأهل لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس حصريا مباراة الزمالك ضد أرتا سولار الجيبوتي مساء اليوم السبت باعتبارها الناقل الحصري لهذا الدور.

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد أرتا سولار الجيبوتي.

تردد قنوات أون سبورتس

القمر الصناعي: نايل سات.�تردد القناة: 10853.�معدل الترميز:27500.�معدل الاستقطاب: أفقي.�معامل تصحيح الخطأ: 5/6.