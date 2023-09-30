موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير في البريميرليج والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - تقام مساء اليوم السبت 30-9-2023، مواجهة من العيار الثقيل، حيث يلتقى فريق ليفربول مع نظيره توتنهام على ملعب "توتنهام هوتسبير"، وذلك في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل الريدز المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 16 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في لقاء، فيما يحتل الديوك المركز الرابع برصيد 14 نقطة، بعد الفوز في أربعة لقاءات وخسارة مباراتين.

موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة البداية ىمباراة ليفربول وتوتنهام اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.