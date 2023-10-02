انت الان تتابع خبر رحيل حمدالله عن نادي الاتحاد.. وجماهير العميد مصدومة!ماذا يحدث والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تداولت التقارير الإعلامية خلال الساعات الماضية أخباراً حول احتمالية رحيل الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله عن فريقه الاتحاد السعودي، ما أثار ضجة كبيرة.

وذكرت مصادر لصحيفة صدى السعودية أن اللاعب المغربي عبد الرازق حمد الله، مهاجم نادي الاتحاد، لن يغادر الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.ووفقًا للمصادر، فإن اللاعب المغربي مستمر مع الفريق وملتزم بعقده الحالي، ولم يتم مناقشة أي قضية إلغاء العقد بين الإدارة الاتحادية واللاعب خلال الأيام القليلة الماضية.

يُذكر أن عقد حمد الله مع الاتحاد ساري المفعول حتى عام 2025.