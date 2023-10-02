انت الان تتابع خبر لأول مره في تاريخ كرة القدم.. نيمار يصعق الجميع ويفقد أعصابه ويضرب مدربه بعنف ... ودموع الأخير أشعلت غضب جمهور الهلال!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعث نجم نادي الهلال، البرازيلي نيمار جونيور، رسالة مؤثرة إلى مدربه أثناء طفولته في نادي سانتوس، بيتينيو، والذي يدين له بكل شئ حققه في مسيرته الكروية حتى هذه اللحظة.



وقال نيمار في قصته الأخيرة على منصة “إنستغرام”: “لولا هذا الرجل، لم أكن بالتأكيد لأصبح ما أنا عليه اليوم، لقد اكتشفني وأنا أركض في المدرجات، وأخذني للتدريب واللعب، وكان أيضًا مدربي الأول، شكرا بيتينيو”.

ويحتل النجم البرازيلي مع الهلال صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بعد الانتصار بثنائية نظيفة على الشباب، جاءت بصناعة نيمار، ورغم سعادة استرداد الصدارة، اختار اللاعب

في لفتة إنسانية رائعة إظهار الامتنان لأحد مدربيه القدامى.يُذكر أن نيمار صاحب الـ31 عامًا كان معجزة اكتشفها بيتينيو، عندما شاهذه وهو في السادسة من عمره، وكان يركض ذهابًا وإيابًا في المدرجات بينما كان مع والده، واكتشف المدرب على الفور موهبته واصطحبه للعب كرة الصالات.



ومنذ ذلك الوقت، لم يكن هناك عودة إلى الوراء حيث صعد نيمار وانضم إلى سانتوس، واعترف اللاعب بوضوح أنه لم يكن ليحقق النجاح لولا بيتينيو، ووقف المدرب معه حتى وصل إلى وجهته الرئيسية الأولى، أكاديمية سانتوس، وهو في الحادية عشرة من عمره، ليبدأ من هذه النقطة حياة كروية مُكللة بالانجازات.