نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المعلق بلال علام يعلن رحيله من دوري روشن.. إليك التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المعلق المصري بلال علام، رحيله عن التعليق على الدوري السعودي وذلك بعد تواجده في دوري روشن بداية من الموسم الماضي.

بلال علام يرحل عن الدوري السعودي

وكتب بلال علام عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لا أعرف كيف بدأت وكيف انتهت ولكن ما أعرفه وأثق به أنني عشت بينكم قصة جميلة".

وتابع: "الجمهور السعودي، الدوري السعودي بكل أطيافه ومحبيه مسئوليه وإعلاميه لم تقصروا معي".

وختم منشوره: "الآن حان وقت الرحيل استمتعت معكم وبكم زاد رصيد اسمي وشهرتي، لن أنساكم ماحييت استودعكم الله واراكم على خير اهلي وناسي".

كان بلال علام قد رحل عن التعليق فبراير الماضي في قنوات أون تايم سبورتس لينضم للدوري السعودي.

ولم تتحدد وجهة المعلق حتى الآن سواء بالعودة للدوري المصري، أو الإتجاه لتجربة أخرى عربية.