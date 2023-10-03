نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث عشاق كرة القدم حول العالم، عن تردد القنوات الناقلة لمباراة فريق ريال مدريد الإسباني ضد نظيره نابولي الإيطالي، في منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره نابولي، اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستلعب مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره نابولي، اليوم في منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب سان باولو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ونابولي في دوري الأبطال

وستذاع باراة فريق ريال مدريد ضد نظيره نابولي، اليوم في منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، على قناة بي إن سبورتس 1 أتش دي، الناقل الحصري للبطولة.

ويمكنكم متابعة مباراة ريال مدريد ونابولي عبر قمر نايل سات على التردد التالي:

التردد: 11648

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

كما أن الجودة: عالية الدقة