نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أم المعارك.. موعد مباراة برشلونة ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني مع نظيره فريق بورتو البرتغالي اليوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر بستاد الدراجاو في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

- موعد مباراة برشلونة وبورتو

وتنطلق صافرة بداية وانطلاق مباراة برشلونة وبورتو مساء الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

- ترتيب مجموعة برشلونة وبورتو

1- برشلونة 3 نقاط

2- بورتو 3 نقاط

3- شاختار دونتيسك دون نقاط

4- رويال انتويرب دون نقاط

- ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبورتو؟

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