انت الأن تتابع خبر القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيج والتشكيل المتوقع في دوري أبطال أوروبا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقام اليوم مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيج علي ملعب ريد بول أرينا ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري ابطال أوروباوتقام مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيج في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

أين يمكنني مشاهدة مانشستر سيتى – ار بى ليبزج؟

ويكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيج اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة عبر قناة بين سبوت beIN Sports HD 4 بتعليق عامر الخرذيري

ويسعى فريق مانشستر سيتي لتحقيق الفوز الثاني في البطولة بعد الانتصار على فريق سرفينا زفيزدا الصربي في الجولة الأولي بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف

تشكيلات الفِرَق: مانشستر سيتى – ار بى ليبزج

ويشهد تشكيل مانشستر سيتي المتوقع للمباراة وجود إيدرسون في حراسة المرمي بينما يتواج الرباعي ووكر وأكانجي وجفارديول واكي في الدقاع وأمام ثلاثي خط الوسط رودريجو وكوفاسيتش وفودين ويقود الهجوم هالاند وجريليتش وبالمر.

مان سيتي الآن

ويسعي فريق مان سيتي للحفاظ على لقب بطولة دوري ابطال أوروبا الذي نجح في تحقيقه العام العامي بعد الفوز على فريق انتر ميلان بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت بإسطنبول

كما يحاول فريق مان سيتي تدارك الخسارة المفاجأة أمم فريق وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي بالجولة الأخير بنتيجة هدفين مقابل هدف

ويحتل فريق مان سيتي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة بعد الفوز في 6 مباريات والخسارة في مباراة واحدة