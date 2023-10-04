انت الأن تتابع خبر موعد وتشكيل مباراة باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقام مباراة باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل يونايتد اليوم على ملعب سانت جيمس بارك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروباوتقام مباراة باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

مباراة باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل يونايتد

وتعد مباراة باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل يونايتد هي الأولي من نوعها بين الفريقين في التاريخ حيث لم يسبق لهم المواجهة من قبل

ويسعى فريق نيوكاسيل الانجليزي لتحقيق الفوز الأول في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد التعادل مع فريق ميلان لإيطالي في الجولة الأولي من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا

فيما يحاول فريق باريس سان جيرمان تدارك التعادل أمام فريق كليرمون فوت في بطولة الدوري الفرنسي حيث يعاني فريق العاصمة متلقيا هزيمة وسقط في التعادل ثلاث مرات وفاز في 3 مباريات فقط خلال 7 مواجهات ليجمع 12 نقطة

[باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل يونايتد]

باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل يونايتد

تشكيل باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل يونايتد

ومن المتوقع أن يخوض إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان ضد نيوكاسيل

حيث من المتوقع ان يكون التشكيل مكون من دوناروما في حراسة المرمي وأمامه الثلاثي لوكاس هيرنانديز وميلان شكرينيار وماركينهوس وفي هط الوسط برادلي باركولا وارن زائير إيمري ومانويل أوجارت وأشرف حكيمي ، وفي خط الهجوم كيليان مبابي وكولو مواني وعثمان ديمبلي