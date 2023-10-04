انت الأن تتابع خبر جدول مباريات اليوم الأربعاء 4 أكتوبر والقنوات الناقلة.. برشلونة يقابل بورتو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد جدول مباريات اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة من أكثر الأشياء الذي يريد أن يعرفها كل عشاق الساحرة المستديرة والقنوات الناقلة، وهو يضم مباريات دوري روشن السعودي والبطولات العالمية، وذلك لأنها من الأشياء الذي يريد أن يتابعها الجميع.

مباريات اليوم

وتقدم مباريات اليوم في كل مكان لأنه يوم كروي جديد وملئ بالكثير من الإثارة والمتعة، وتقدم جولة جديد من دوري أبطال أوروبا وجميع المباريات العربية والعديد من المنافسات القارية التي تكون حول العالم، ويشاهد الجميع الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا والكثير من اللقاءات الهامة.

جدول مباريات اليوم

وسوف نستعرض جدول مباريات اليوم الأربعاء الذي يقدم الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا والكثير من اللقاءات الهامة، ويتم العمل على تقديم كل اللقاءات الهامة الذي يريد أن يشاهدها الكثيرين بشكل مستمر، حيث أنها من أهم اللقاءات الذي يريد أن يتابعها الجميع في كل الأوقات.

[جدول مباريات اليوم]

جدول مباريات اليوم

دوري أبطال أوروبا – الجولة 2 (دور المجموعات)

أتلتيكو مدريد – فينورد، 19:45 مصر والسعودية، beIN Sports HD 2

رويال أنتويرب – شاختار 19:45 مصر والسعودية، beIN Sports HD 8

سلتيك – لاتسيو 22:00 مصر والسعودية، beIN Sports HD 5

سيرفينا زفيزدا – يونج بويز 22:00 مصر والسعودية، beIN Sports HD 6

لايبزيج – مانشستر سيتي 22:00 مصر والسعودية، beIN Sports HD 4

بورتو – برشلونة 22:00 مصر والسعودية، beIN Sports HD 2

بوروسيا دورتموند – ميلان 22:00 مصر والسعودية، beIN Sports HD 3

نيوكاسل – باريس سان جيرمان 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1

[جدول مباريات اليوم]

جدول مباريات اليوم

دوري أبطال آسيا – دور المجموعات

بوهانج ستيلرز – ووهان ثري تاونس 13:00 مصر والسعودية، beIN Sports

أوراوا ريد دياموندز – هانوي إف سي 13:00 مصر والسعودية، beIN Sports

فنتفوريت كوفو – بوريرام يونايتد 13:00 مصر والسعودية، beIN Sports

تشجيانج بروفيشنال إف سي – ملبورن سيتي 15:00 مصر والسعودية، beIN Sports

بانكوك يونايتد – جيونبوك هيونداي موتورز 15:00 مصر والسعودية، beIN Sports

كيتشي – ليون سيتي سايلورز 15:00 مصر والسعودية، beIN Sports

كأس الاتحاد الآسيوي – دور المجموعات

سنترال كوست مارينرز – ستاليون لاجونا 11:00 مصر والسعودية، beIN Sports AFC 1 HD

بالي يونايتد – ترينجانو 15:00 مصر والسعودية، beIN Sports AFC 1 HD

الدوري المغربي – الجولة 5

الوداد – نهضة الزمامرة 20:15 مصر والسعودية، Arryadia SD/HD

الجيش الملكي – نهضة بركان 22:30 مصر والسعودية، Arryadia SD/HD

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي – الجولة 7 18:00 مصر والسعودية، KSA Sports HD

هجر – الترجي 18:00 مصر والسعودية، KSA Sports HD

جدة – الباطن 20:00 مصر والسعودية، KSA Sports HD