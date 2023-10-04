نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يقلب الموازين.. نادِ أميركي يقدم مفاجأة لجماهيره بسبب غياب الساحر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرض شيكاغو فاير المنافس في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم تعويضات للجماهير التي ستحضر مباراة إنتر ميامي يوم الأربعاء بسبب عدم التأكد من مشاركة ليونيل ميسي.

وغاب اللاعب الحاصل على الكرة الذهبية سبع مرات عن آخر ثلاث مباريات لإنتر ميامي بسبب إصابة عضلية.

250 دولار لجمهور شيكاغو بسبب غياب ميسي

وقال شيكاغو إنه في حالة عدم مشاركة ميسي سيقدم النادي رصيدا بقيمة 250 دولارا للاشتراكات الجديدة في الموسم المقبل أو 50 دولارا لأي شخص غير قادر على استخدام رصيد الاشتراكات الجديدة لجميع مشتري تذاكر المباراة الواحدة.

وأضاف شيكاغو في بيان:بسبب عدم تأكدنا رسميا من موقف ليونيل ميسي لمباراتنا في الغد، نتفهم خيبة أمل جماهيرنا لعدم مشاهدته.

وتسبب انتقال ميسي، الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين العام الماضي، إلى إنتر ميامي في يوليو في زيادة هائلة لأسعار تذاكر مباريات الفريق داخل وخارج أرضه.