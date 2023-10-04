ساكا يُثير القلق في أرسنال قبل مواجهة مانشستر سيتي

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أحمد جودة - القاهرة - بات المهاجم الإنجليزي بوكايو ساكا، مهددًا بالغياب عن مواجهة قمة الدوري الإنجليزي بين فريقه أرسنال ومانشستر سيتي يوم الأحد على ملعب الإمارات، وذلك بداعي الإصابة.

خرج اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا مصابًا في الدقيقة 34 من مواجهة لانس في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، والتي خسرها النادي الإنجليزي 2-1.

مشاكل بدنية يعاني منها ساكا

المدرب ميكيل أرتيتا كان قد استبدل ساكا أمام كل من توتنهام وبورنموث بسبب مشاكل بدنية، لكن الإسباني دافع عن قراره للاستعانة بخدمات اللاعب قائلًا: "إصابات بوكايو ساكا الأخيرة كانت بمثابة ضربات وليس أكثر. هو لم يفوت أي مباراة (بسبب الإصابة) فقط أردنا أن نمنحه راحة أمام برينتفورد الأسبوع الماضي".

ومن المنتظر أن يتم الكشف حجم إصابة الدولي الإنجليزي بعودته إلى لندن وفي حال غيابه عن الملاعب سيشكل ضربة في صفوف الغانرز في مواجهة مانشستر سيتي الذي يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أرسنال.

منذ بداية الموسم، شارك ساكا في 9 مباريات مع أرسنال وأحرز خلالها 5 أهداف.