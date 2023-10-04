نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تين هاج عن رحيله: الموسم الماضي كان ممتازًا.. وهناك مشكلة في مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، على إمكانية رحيله عن صفوف الشياطين الحمر بعد خسارته أمام جالاتا سراي التركي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، على أرضية ملعب “أولد ترافورد”.

تعليق تين هاج على خسارة مانشستر يونايتد

وقال تين هاج في تصريحات نقلتها قناة مانشستر يونايتد: "تقدمنا مرتين، ولكنهم عادوا في النتيجة بسبب بعض الأخطاء لدينا، نتحمل المسؤولية جميعا، عندما نرتكب مثل هذه الأخطاء لن نفوز".

وأضاف: “ من السهل تسجيل الأهداف في دوري الأبطال، لذا عليك أن تكون أكثر تركيزا وتعاونا، حتى لا تستقبل الأهداف بهذه السرعة فور التسجيل. الأمر يتعلق أيضا بالاحتفاظ بالكرة والسيطرة على المباراة، وعلينا أن نتحسن في هذا الأمر”.

هل يرحل عن مانشستر يونايتد؟ تين هاج يرد

وأجاب عند سؤاله هل يخشى الرحيل عن منصبه في مانشستر يونايتد؟ قال المدير الفني الهولندي: الموسم الماضي: كان ممتازا ورائعا للغاية، حققنا أكثر مما توقعناه".

وأضاف:"ندرك أيضا أن في هذا المشروع ستكون هناك فجوات مشتركة. في هذه اللحظة نحن في فترة صعبة للغاية كما يعلم الجميع، ولكننا سنخرج منها سويا، سنقاتل سويا، سنقف خلف بعضنا البعض. أنا، المديرون، الفريق، كلنا سنقاتل".