نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المرشحين لرئاسة الزمالك يحسمون موقفهم من غرامة كهربا.. بين مؤيد للتقسيط ومعارض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشغل أزمة غرامة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الحالي، ومهاجم الزمالك السابق، جماهير القلعة البيضاء وعلى رأسهم المرشحين لانتخابات رئاسة نادي الزمالك المقبلة.

يأتي ذلك بسبب أن غرامة كهربا تتجاوز 2،5 مليون دولار، مما ستساعد بشكل كبير في حل العديد من الأزمات لنادي الزمالك في ظل الظروف المالية التي تعاني منها القلعة البيضاء.

وحصل نادي الزمالك على حكم بغرامة مستحقة على مهاجمه السابق محمود عبد المنعم كهربا، بعدما فسخ تعاقده من طرف واحد لخوض تجربة احترافية قصيرة، ثم عاد بعدها إلى الدوري المصري عبر بوابة النادي الأهلي.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، موقف المرشحين لرئاسة الزمالك من غرامة كهربا، والذين ينقسمون بين مؤيد ومعارض لتقسيط الغرامة.

ويأتي على رأس هؤلاء المرشحين كل من، حسين لبيب، فاروق جعفر، وعمر هريدي.

- حسين لبيب

ومن جانبه رفض حسين لبيب فكرة تقسيط غرامة كهربا خلال ظهوره بإحدى البرامج التلفزيونية قائلا: "كهربا أخطأ في حق الزمالك لو هخسر فلوس كتير لازم أحصل على الفلوس كاملة".

- فاروق جعفر

وقال فاروق جعفر خلال تصريحات تليفزيونية: "لا أستطيع إجبار كهربا، على سداد الغرامة بالكامل كاش، وأوافق على تقسيط الغرامة، ولا نملك إلا ذلك الخيار، خاصة أنه بإمكان اللاعب الاعتزال، وحينها سنخسر الفلوس، لا بد من حل الموضوع بالتفاهم".

-عمر هريدي

ومن جانبه وعد عمر هريدي جماهير القلعة البيضاء بالحصول على غرامة كهربا كاملة، قائلا: "أعد جماهير الزمالك بالحصول على غرامة كهربا كاملة بالفوائد، حال الحصول على تفويض من النادي".